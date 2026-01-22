Volg Hart van Nederland
Man (64) overlijdt bij crash tegen boom op N214 bij Wijngaarden

Ongeluk

Vandaag, 11:51

Een automobilist is donderdagochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de N214 bij het Zuid-Hollandse Wijngaarden. Het gaat om een 64-jarige man uit Papendrecht. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Het incident gebeurde rond 09.30 uur. De bestuurder botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom langs de weg. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De ravage na het ongeval is groot. De voorkant van de auto raakte volledig verwoest door de klap. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De N214 is voorlopig afgesloten voor verkeer.

Door Redactie Hart van Nederland

