Busje crasht op N44 na wilde achtervolging, agent raakt gewond

Een bestuurder van een busje is woensdagmiddag op de N44 bij Wassenaar gecrasht na een achtervolging door de politie. De man negeerde op de A12 bij Nootdorp een rood kruis, waarna agenten de achtervolging inzetten. Tijdens zijn vlucht veroorzaakte hij meerdere gevaarlijke situaties en raakte hij betrokken bij een ongeluk. Na zijn kamikazerit is de bestuurder aangehouden.

De politie was op de A12 bij Nootdorp rijstroken aan het afsluiten na een eerder ongeluk. De bestuurder van het busje negeerde de rode kruizen en ramde een politievoertuig. Daarbij raakte een agent gewond.

De achtervolging ging vervolgens over de N44 richting Den Haag. Bij het oversteken van een kruising botste de bestuurder ook nog op twee andere voertuigen.

Ongeluk

Uiteindelijk kwam het busje door een nog onbekende oorzaak op zijn zijkant tot stilstand in de berm, naast een boom. Behalve de gewonde agent raakte niemand gewond.

De bestuurder is ter plekke aangehouden. De politie haalde ook een hond uit het busje. Het dier was van de verdachte en bleef ongedeerd.