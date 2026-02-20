Volg Hart van Nederland
Man (64) overlijdt bij aanrijding met vrachtwagen in Waddinxveen

Ongeluk

Vandaag, 21:48

Een 64-jarige man is vrijdagmiddag om het leven gekomen nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep West. Het ongeval gebeurde rond 17.35 uur op het terrein van een bedrijf aan de Nijverheidsweg in het Zuid-Hollandse Waddinxveen.

Onder meer het MMT (Mobiel Medisch Team) uit Rotterdam kwam ter plaatse om het ambulancepersoneel te ondersteunen. Ook de brandweer werd opgeroepen. Het slachtoffer is op de plek van het ongeluk gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De politie gaat vooralsnog uit van een ongeval. Hoe het precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

