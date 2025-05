Omstanders redden slachtoffer uit auto na heftig ongeluk in kanaal

In Ter Aar is donderdagochtend een automobilist met zijn voertuig in het kanaal gereden. Het ongeluk gebeurde rond 10:10 uur aan de Westkanaalweg. De auto raakte eerst een paaltje en schampte vervolgens een boom, waarna het voertuig in het water belandde.

Volgens 112-verslaggevers van Regio15 is de bestuurder direct na het ongeluk door omstanders uit het kanaal gehaald. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer nagekeken, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die inzet werd geannuleerd toen bleek dat het slachtoffer al uit het water was gehaald. De brandweer takelde het voertuig uit het kanaal, waarna een bergingsbedrijf de auto heeft meegenomen.

De precieze aanleiding voor het ongeluk is nog niet bekendgemaakt.