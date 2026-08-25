Fietsster (84) overleden na aanrijding met busje in Streefkerk

Een 84-jarige fietsster is dinsdagavond om het leven gekomen bij een aanrijding met een busje in Streefkerk. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar konden haar niet meer redden. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde op de Middenpolderweg. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Er werd geprobeerd de 84-jarige vrouw te reanimeren, maar hulp mocht helaas niet meer baten.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.