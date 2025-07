Vrouw (57) op zebrapad aangereden in Spijkenisse, moest gereanimeerd

Een 57-jarige vrouw is donderdag in Spijkenisse aangereden door een auto op een zebrapad. Ze raakte ernstig gewond. Een 54-jarige man uit Alphen aan den Rijn is aangehouden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, haasten zich naar het ongeluk aan de Akkerdonk. Het slachtoffer uit Spijkenisse is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat het voertuig een flinke barst in de voorruit heeft.

De politie onderzoekt op dit moment de toedracht van het ongeluk.