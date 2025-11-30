A4 richting Rotterdam dicht na dubbele aanrijding bij Schipluiden

De A4 tussen Den Haag-Zuid en Den Hoorn is in de richting van Rotterdam helemaal dicht na een ongeval. Dat gebeurde bij Schipluiden.

Eerst was er een aanrijding tussen drie auto's in de staart van een file door werkzaamheden bij de Ketheltunnel. Vervolgens reed er iemand aan tegen de auto van de weginspecteur die was opgetrommeld om het verkeer van het ongeval weg te leiden.

Er zouden geen gewonden zijn. Hoelang de weg afgesloten blijft, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen.

Eerder op zaterdag was de A4 dicht bij Leidschendam, in de richting van Amsterdam. Daar gebeurden twee ongelukken met in totaal elf voertuigen. Vijf mensen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een paar uur ging de weg weer open.