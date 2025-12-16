Sloopwerk gaat mis: gevel valt op auto’s in Schiedam

Op de Van Heekstraat in Schiedam zijn dinsdag twee auto's beschadigd geraakt bij sloopwerkzaamheden aan een bedrijvenpand. Even na het middaguur ging het mis. Met een harde knal kwam de gevel van het pand naar beneden. Volgens een woordvoerder van de politie Rotterdam is een gevel ingestort op de twee auto's. Niemand raakte gewond.

Een woordvoerder van sloopbedrijf A. van Liempd, dat verantwoordelijk is voor de sloop. laat aan Hart van Nederland weten dat "de aandacht nu gaat naar het veiligstellen van de locatie." Het is volgens he bedrijf nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er is inmiddels contact opgenomen met de eigenaren van de twee auto's. "Dat is nu een verzekeringskwestie," aldus de politie.

Onderzoek

Het sloopbedrijf doet zelf nog onderzoek naar de oorzaak van het incident. Acuut instortingsgevaar is momenteel niet, de rest van het pand wordt nog wel dinsdag gesloopt.

Een van de getroffen auto's is een nieuwe BMW iX, met een nieuwwaarde van 90.000 euro.