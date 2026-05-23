Motorrijder (45) overleden na botsing met vrachtwagen op A4 bij Schiedam

Een 45-jarige motorrijder uit Vlaardingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen bij een ernstig ongeval op de A4 bij Schiedam. Dat meldt de politie op X.

De motorrijder botste op de snelweg ter hoogte van de Ketheltunnel op een vrachtwagen. Hulpdiensten, waaronder politie, ambulance en een traumateam, kwamen snel ter plaatse. Hulp mocht echter niet meer baten; het slachtoffer overleed aan de verwondingen.

A4 richting Den Haag volledig dicht

Vanwege onderzoek naar het dodelijke ongeluk is de de Ketheltunnel richting Delft de volledig afgesloten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Mensen die informatie of camerabeelden hebben van het incident worden gevraagd contact op te nemen via 0900-8844.