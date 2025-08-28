Terug

Bestuurder overlijdt bij zwaar ongeval in Rozenburg: auto breekt doormidden

Vandaag, 22:03

Op de Noordzeeweg in Rozenburg heeft donderdagavond een zwaar eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto botste daar zijwaarts tegen een boom, waarna het in twee stukken brak. De bestuurder van het voertuig is daarbij om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur op de Noordzeeweg. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Wegens de ernst van het ongeluk landde er ook een traumahelikopter. De bestuurder werd door hulpverleners gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten, hij overleed ter plekke, aldus de politie.

Het incident gebeurde naast het water. De brandweer heeft met een sonarbootje daarom in het water gezocht naar eventuele andere slachtoffers. Uiteindelijk werd niemand aangetroffen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.

