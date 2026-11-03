Eén zwaargewonde na aanrijding tussen fatbike en politieauto

Bij een aanrijding tussen een politieauto en een fatbike op de Zevenkampse Ring in Rotterdam zijn dinsdagavond twee mensen gewond geraakt. Een van de opzittenden van de fatbike raakte zwaargewond. Het andere slachtoffer liep onder meer een hoofdwond op, maar was nog wel aanspreekbaar.

Het ongeluk gebeurde op de Zevenkampse Ring. De fatbike, waarop twee personen zaten, kwam in botsing met een dienstvoertuig van de politie. Een van de slachtoffers bleef zwaargewond op de weg liggen. De andere opzittende werd enkele tientallen meters verderop in een park behandeld.

Slachtoffers naar ziekenhuis

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om de gewonden te helpen. Een tweede ambulance vertrok met een slachtoffer naar het ziekenhuis, gevolgd door een politiebusje.

Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.