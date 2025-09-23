Hulpdiensten bevrijden vrouw van dak auto in water Rotterdam

Een vrouw is in Rotterdam-Nesselande maandagavond van het dak van haar auto gered in het water. Ze stond met haar auto op de parkeerplaats van de metro aan de Laan van Dada, toen ze samen met iemand anders door onbekende reden met het voertuig in het water terecht kwam.

Een van de vrouwen kon zelf op de kant komen, maar de ander zat dus vast op het dak. Het water waarin de auto stond, zou niet heel diep zijn. De brandweer hielp haar van het voertuig af, waarna de auto met een kraan uit het water is getild.

Hoe de dames in het water terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Ze zijn beiden gecontroleerd door ambulancepersoneel en voor de zekerheid mee gegaan ter controle vanwege mogelijke onderkoeling.