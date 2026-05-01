80-jarige vrouw zwaargewond nadat ze onder tram terechtkomt op Coolsingel

Ongeluk

Vandaag, 20:38

Een 80-jarige vrouw uit Rotterdam is vrijdagmiddag onder een tram terechtgekomen op de Coolsingel. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om haar te bevrijden. Ze is inmiddels onder het voertuig vandaan gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 17.00 uur. Hoe de vrouw precies onder de tram terechtkwam, is nog onduidelijk, laat een woordvoerster van de politie weten. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, die volgens Rijnmond landde op de Blaak.

Veel getuigen

Omdat de Coolsingel een drukke plek is in de stad, hebben veel mensen het ongeluk zien gebeuren. "Wij zijn met een groot team aan mensen naar de plek toe gegaan om daar ter plekke te helpen", zegt een woordvoerster van vervoerder RET. "We hebben de bestuurder opgevangen."

Het voertuig is nog niet vrijgegeven, waardoor er meerdere tramroutes verstoord zijn. Trams 1, 3, 5, 11 en 18 rijden voorlopig niet verder dan de Coolsingel.

Door ANP

