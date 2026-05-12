Scooterrijder rijdt door na dodelijke val fietser (70) in Rotterdam

Een 70-jarige man is overleden na een ernstige val op het fietspad van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Volgens de politie was vermoedelijk een scooterrijder betrokken bij het ongeluk. De bestuurder reed daarna door.

Het incident gebeurde op woensdag 25 februari rond 13.45 uur, ter hoogte van hectometerpaal 20.8. De man fietste samen met zijn vrouw vanuit Rotterdam-Zuid richting het noorden. Achter hen reed een scooter. Toen de scooter de fietsers inhaalde, kwam de man ten val. Hij belandde met zijn hoofd op de grond en raakte zwaargewond.

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en zoekt dringend naar de scooterrijder.

Dashcambeelden

Volgens het signalement gaat het vermoedelijk om een jonge man met een donkere helm. Ook wil de politie in contact komen met getuigen en mensen met dashcambeelden van voertuigen die tussen 13.30 en 13.55 uur over de Van Brienenoordbrug reden.