Rotterdammer (58) gewond na metershoge val op schip

Rotterdammer (58) gewond na metershoge val op schip

Ongeluk

Vandaag, 14:39

Een 58-jarige man uit Rotterdam is in de vroege ochtend van zondag gewond geraakt na een val aan boord van een schip in het Rotterdamse havengebied. De man is aanspreekbaar, maar is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, meldt een politiewoordvoerder.

De man viel rond 03.00 uur op een schip bij een van de bedrijven aan de Professor Gerbrandyweg. Hoeveel meter het slachtoffer precies viel, weet de zegsman niet. "Maar het zal een aantal meter zijn geweest."

Wat er precies is gebeurd, is niet aan de politie om uit te zoeken, aldus de zegsman. De zaak wordt doorverwezen naar de Inspectie Leefomgeving en Transport of de Arbeidsinspectie.

Door ANP

