Fietser (60) overleden bij aanrijding in Rotterdam, bestuurder (20) aangehouden

Ongeluk
Vandaag, 17:00
Een fietser in Rotterdam is dinsdagmiddag om het leven gekomen door een aanrijding met een personenauto. Het slachtoffer is een 60-jarige man uit Leiderdorp.
Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur aan de Parallelstraat in de wijk Overschie. De 20-jarige bestuurder van de auto is aangehouden.
