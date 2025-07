Overleden motorrijder Rotterdam is 26-jarige Schiedammer

De motorrijder die maandag overleed door een aanrijding met een vrachtwagen op de A15 bij de Botlektunnel was een 26-jarige man uit Schiedam. Dat meldt de politie dinsdag. Die zegt inmiddels contact te hebben gehad met de nabestaanden.

De chauffeur van de vrachtwagen is na het ongeluk aangehouden. Het is niet bekend of diegene nog vastzit of ergens van verdacht wordt.

ANP/Hart van Nederland