Motorrijder overlijdt na botsing met vrachtwagen op A15 bij Rotterdam

Een motorrijder is maandag om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A15, ter hoogte van de Botlektunnel in Rotterdam. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden; dat is gebruikelijk bij ongelukken met een dodelijke afloop. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht.

Op beelden van een correspondent is te zien hoe zwarte schermen op de weg worden geplaatst. Een motor ligt op het asfalt, omringd door brokstukken die afkomstig kunnen zijn van zowel de motor als de vrachtwagen. Het lijkt erop dat de motorrijder achterop de vrachtwagen is gebotst.

Door het ongeluk is een flinke file ontstaan. Reizigers richting Europoort kunnen tolvrij omrijden via de A4, A20 en A24. Rijkswaterstaat (RWS) verwacht dat de weg om 17.00 uur weer helemaal open is.