Jong kind in Rotterdam aangereden bij oversteken, raakt zwaargewond

In Rotterdam-Alexander is zaterdagavond een kind aangereden. Volgens Rijnmond gaat het om een jongetje van 7 jaar. Het kind raakte hierbij zwaargewond, bevestigt de politie, maar hij was wel aanspreekbaar.

Het ongeval gebeurde rond 18:50 uur op de Henri Eversstraat. Het kind stak de straat over en werd aangereden door een auto. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeval, waaronder een traumahelikopter.

Niet aangehouden

De bestuurder van de auto is niet aangehouden. Volgens de politiewoordvoerder lijkt het op een noodlottig ongeval. De politie doet verder onderzoek.