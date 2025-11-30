Kind raakt gewond in trampolinepark Rotterdam

Ongeluk
Vandaag, 17:38
In een trampolinepark in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde zondagmiddag bij 39 Jumpstreet aan de Nikkelstraat. Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Op beelden is te zien dat ook een traumahelikopter ter plaatse was.
Bij het indoor trampolinepark kunnen kinderen vanaf 6 jaar op allemaal trampolines springen of freerunnen.
