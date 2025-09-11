Kind (6) gewond naar ziekenhuis na aanrijding op zebrapad Rotterdam

Een 6-jarig jongetje is dinsdagavond rond 18.00 uur aangereden op een zebrapad aan de Reyerdijk in Rotterdam. De bestuurder van de auto reed na het incident door. Het slachtoffer is met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Later op de avond meldde een man zich bij de politie. Hij is aangehouden en wordt verhoord. De politie onderzoekt of hij daadwerkelijk de bestuurder van het voertuig was ten tijde van het ongeluk.

Over de ernst van de verwondingen van het kind is nog niets bekend.