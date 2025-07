Jongen (16) springt door raam in Rotterdam en valt meters naar beneden

Een rond gat in het raam, glassplinters op de grond en flink wat bloed zijn de stille getuigen van een heftig voorval in Rotterdam-Zuid. Rond 14.00 uur sprong een 16-jarige jongen door het raam van een flat aan de Plotinusstraat, in de Rotterdamse wijk Lombardijen. Hij viel daarbij meters naar beneden.

Volgens de politie deed hij dat als onderdeel van een uitdaging. Hoe en door wie die uitdaging werd bedacht, is niet duidelijk. Door de sprong brak het glas en viel de tiener naar schatting zo’n tien meter naar beneden.

Beeld: Instagram/Politie Charlois

Bij aankomst had de politie het pad naar de flat afgezet, omdat er mogelijk sprake zou zijn van opzet. Na het horen van meerdere omstanders bleek dat niet zo te zijn.

Op straat lagen bloedspetters en glasscherven verspreid. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies zijn verwondingen zijn, is nog niet bekend.