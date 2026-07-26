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Goederentrein ontspoord na aanrijding met vrachtauto in Rotterdam

Ongeluk

Vandaag, 17:33

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In de Europoort, het havengebied van Rotterdam, is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de Elbeweg, op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en andreaskruisen, maar niet met spoorbomen.

Er is niemand gewond geraakt, maar zowel aan de trein als aan het spoor is volgens ProRail "aanzienlijke schade" ontstaan. Eén spoor is daardoor niet beschikbaar, waardoor een goederenterminal voorlopig niet per trein bereikbaar is. De trein moet nu eerst terug op het spoor worden gezet en afgevoerd. Daarna kan de schade aan de rails en bovenleiding worden bekeken.

Onderzoek naar de toedracht

Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht. Het is niet bekend wat de trein vervoerde, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt, zegt ProRail.

Dat een overweg alleen met knipperlichten is beveiligd is gebruikelijk in de haven. Dat komt doordat de goederentreinen daar altijd heel langzaam rijden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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