Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dodelijk ongeval in haven Rotterdam: slachtoffer bekneld tussen containers

Vandaag, 12:55

Link gekopieerd

Bij een ernstig bedrijfsongeval in de Rotterdamse Botlek is vrijdagochtend een persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt een bron na berichtgeving van Rijnmond. Het incident gebeurde bij een bedrijf aan de Merseyweg.

Volgens de regionale omroep raakte het slachtoffer bekneld tussen twee containers. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren.

Reanimatie mocht niet baten

De hulp kwam voor het slachtoffer te laat. De reanimatiepogingen hebben niets meer opgeleverd. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

De omgeving van het bedrijf werd na het incident afgezet. Onderzoek moet uitwijzen wat er misging op het terrein.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.