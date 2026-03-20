Dodelijk ongeval in haven Rotterdam: slachtoffer bekneld tussen containers

Bij een ernstig bedrijfsongeval in de Rotterdamse Botlek is vrijdagochtend een persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt een bron na berichtgeving van Rijnmond. Het incident gebeurde bij een bedrijf aan de Merseyweg.

Volgens de regionale omroep raakte het slachtoffer bekneld tussen twee containers. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren.

Reanimatie mocht niet baten

De hulp kwam voor het slachtoffer te laat. De reanimatiepogingen hebben niets meer opgeleverd. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

De omgeving van het bedrijf werd na het incident afgezet. Onderzoek moet uitwijzen wat er misging op het terrein.