Voetganger overleden na aanrijding met bestelbus in Rotterdam

Een voetganger is dinsdagmiddag in Rotterdam overleden door een aanrijding met een bestelbusje. Het ongeluk gebeurde op de Damastroos, een straat in het stadsdeel Prins Alexander. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.

Volgens de politie gebeurde de aanrijding rond 16.15 uur. De voetganger werd nog gereanimeerd, maar overleed. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.