Verjaardagsfeest eindigt in chaos: boot met tieners zinkt

Vandaag, 11:27

Een verjaardagsfeestje op het water is in de nacht van zaterdag op zondag compleet misgegaan op de Bergse Achterplas in Rotterdam. Een boot met twaalf tieners zonk plotseling, waardoor tien van hen in het water terechtkwamen. Hulpdiensten rukten massaal uit.

De jongeren waren op de plas voor een verjaardag toen het bootje door nog onbekende oorzaak water begon te maken. Niet veel later verdween het vaartuig onder water. Een deel van de tieners wist zelf naar de kant te zwemmen, anderen werden door de brandweer met een speciaal bootje opgehaald.

Op het droge kregen de jongeren warme dekens en zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand raakte gewond. Ouders zijn opgeroepen om de doorweekte tieners op te halen. Een deel zou nog zijn meegenomen naar het bureau, niet als straf, maar voor een warme douche.

