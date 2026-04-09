Deel A16 bij Rotterdam tot in de nacht dicht na brand vrachtwagen

De hoofdrijbaan van de A16 bij Rotterdam in noordelijke richting blijft tot diep in de nacht dicht vanwege herstelwerkzaamheden. Rijkswaterstaat laat weten dat het asfalt op de plek waar donderdagmiddag een vrachtwagen in brand stond, flink is beschadigd.

Rijkswaterstaat verwacht dat de rijbaan om 04.00 uur weer open gaat. Eerder was de verwachting 22.00 uur.

De snelweg werd aan het begin van de middag afgesloten omdat er een vrachtwagen met papier in brand stond. Het zorgde voor veel vertraging rond Rotterdam. De parallelbaan richting Den Haag en de rijbanen richting Breda gingen 's middags weer open.