Voorbijganger vindt lichaam bij kinderboerderij Rijswijk

Politie, brandweer en ambulance zijn zondagochtend opgeroepen omdat er een lichaam aan de Van Vredenburghweg in Rijswijk is aangetroffen. De persoon lag in het water in de buurt van een kinderboerderij in het Von Fisennepark.

Er is nog veel onduidelijk over het voorval, de politie kan bijvoorbeeld nog niet precies vertellen onder welke omstandigheden de persoon in het water is beland. Wel is duidelijk dat een voorbijganger rond 09.30 uur de politie alarmeerde. Eenmaal ter plaatse hebben de hulpdiensten het lichaam uit het water gehaald en is er geprobeerd om de persoon te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

Een deel van het park is afgezet met linten. Er is een tent over het lichaam geplaatst zodat de hulpverleners de zaak kunnen onderzoeken.