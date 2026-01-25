Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Voorbijganger vindt lichaam bij kinderboerderij Rijswijk

Ongeluk

Vandaag, 11:54 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Politie, brandweer en ambulance zijn zondagochtend opgeroepen omdat er een lichaam aan de Van Vredenburghweg in Rijswijk is aangetroffen. De persoon lag in het water in de buurt van een kinderboerderij in het Von Fisennepark.

Er is nog veel onduidelijk over het voorval, de politie kan bijvoorbeeld nog niet precies vertellen onder welke omstandigheden de persoon in het water is beland. Wel is duidelijk dat een voorbijganger rond 09.30 uur de politie alarmeerde. Eenmaal ter plaatse hebben de hulpdiensten het lichaam uit het water gehaald en is er geprobeerd om de persoon te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

Een deel van het park is afgezet met linten. Er is een tent over het lichaam geplaatst zodat de hulpverleners de zaak kunnen onderzoeken.

Door Daniël Bom

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.