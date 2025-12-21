Ravage bij zwaar auto-ongeluk in Rijswijk

Bij een zwaar ongeluk op de Laan van Delfvliet in Rijswijk zijn zaterdagavond twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Daarbij zouden meerdere gewonden zijn gevallen, meldt een correspondent ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder brandweer en ambulances, rukten uit. De brandweer zou een deur van een voertuig hebben verwijderd om een slachtoffer te bevrijden.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.