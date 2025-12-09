Kind zwaargewond na aanrijding in Rijswijk

Een kind is dinsdagochtend door een auto aangereden op de Martin Campslaan in Rijswijk. Het kind raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en politie, waren snel ter plaatse. Ook is het Mobiel Medisch Team met de traumahelikopter ingevlogen om ondersteuning te bieden aan het ambulancepersoneel bij de eerste hulpverlening.

Op dit moment wordt nog onderzocht hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.