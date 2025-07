Jongen op fatbike aangereden tijdens politieachtervolging in Rijswijk

Een jongen op een fatbike is maandagavond aangereden tijdens een politieachtervolging in Rijswijk. Het incident gebeurde rond 18.25 uur op de Schaapweg, waar agenten de jongen wilden aanhouden na een verkeerscontrole.

Een correspondent ter plaatse sprak met omstanders. Zij vertellen dat de jongen via de middenberm probeerde te ontkomen. Daar ging het mis. De politieauto knalde op de fatbike en schoot vervolgens door tegen een andere auto.

Of de bestuurder daadwerkelijk is geraakt door het politievoertuig, of dat hij uit zichzelf ten val kwam, is nog onderwerp van onderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en roept mogelijke getuigen op zich te melden.

Naar het ziekenhuis

Na het incident is de jongen nagekeken in een ambulance. Hij is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Over zijn verwondingen is op dit moment nog weinig bekend. Ook de bestuurder van de andere auto waar de politie tegenaan reed, is mogelijk gewond geraakt. Hoe het met deze persoon gaat, is nog onduidelijk.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.