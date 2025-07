Kind verdwijnt onder water en overlijdt in Rijpwetering

Een kind is woensdagavond om het leven gekomen in een zwemplas bij het Zuid-Hollandse Rijpwetering. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie donderdagochtend. Het drama speelde zich af bij zwemplek de Kever, waar een groep minderjarigen aan het zwemmen was.

Op een gegeven moment merkten de kinderen dat één van hen werd vermist. Brandweerduikers wisten het slachtoffer snel te lokaliseren en naar de kant te brengen. Hulpdiensten begonnen direct met reanimatie, maar dat mocht niet meer baten.

Omdat het slachtoffer een minderjarige betreft, geeft de politie geen informatie over leeftijd, geslacht of woonplaats. De precieze toedracht van het incident is nog onderwerp van onderzoek.

De politie is donderdagochtend ter plaatse voor onderzoek en om met getuigen te spreken.

Hart van Nederland/ANP