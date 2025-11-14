Persoon overleden na ongeval met vrachtwagen in Rijnsburg

In Rijnsburg heeft vrijdagochtend een ernstig ongeval met een vrachtwagen plaatsgevonden. Daarbij is een persoon om het leven gekomen, bevestigt de politie.

Het ongeval gebeurde op de Laan van Verhof, vlak bij het bedrijventerrein bij de bloemenveiling. Op beelden is te zien dat er achter de vrachtwagen een witte tent staat.

De politie laat weten "volop bezig te zijn met het onderzoek naar de oorzaak". De straat is afgezet en forensische specialisten doen onderzoek naar wat er precies is misgegaan. De politie wenst in een bericht op X "de nabestaanden veel sterkte toe".