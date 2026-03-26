Persoon overlijdt na incident in zwembad Poortugaal, ander raakt onwel

Ongeluk

Vandaag, 16:35 - Update: 42 minuten geleden

Een persoon is in een zwembad aan de Albrandswaardsedijk in het Zuid-Hollandse Poortugaal in de problemen gekomen en overleden na een reanimatie. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten. Het zwembad is inmiddels afgesloten voor onderzoek.

Een woordvoerder van de politie bevestigt tegen Hart van Nederland dat er een persoon is overleden. Waaraan de persoon is overleden en hoe oud het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. De woordvoerder laat wel weten dat een andere persoon onwel is geraakt. De identiteit van die persoon is ook niet bekend.

Massale inzet hulpdiensten

Na de melding kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ambulances en politiewagens, ter plaatse. Ook een traumahelikopter landde in de buurt van het zwembad om medische hulp te verlenen.

Ondanks de inzet van de hulpdiensten is het slachtoffer overleden. Alle ambulances zijn uiteindelijk zonder spoed vertrokken.

Door Redactie Hart van Nederland

