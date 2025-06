Motorrijder (19) komt om bij botsing met jonge automobilist in Nieuw-Beijerland

Een tragische afloop van een ongeval in Nieuw-Beijerland donderdag. In de de Zuid-Hollandse plaats kwam een 19-jarige motorrijder om het leven bij een ongeval op de Schutskooi. Hij kwam in botsing met een bestuurder van een auto, die nog maar 17 bleek te zijn.

De jongen, afkomstig uit Oud-Beijerland, is aangehouden na afloop van het voorval. Zijn moeder, die naast hem in de auto zat, is ook aangehouden door de politie. De politie benadrukt dat de jongen in het bezit was van een geldig rijbewijs en dat er ook geen drank of drugs in het spel waren.

Het slachtoffer is afkomstig uit het eveneens in Zuid-Holland gelegen Klaaswaal, een plaats die niet ver van Oud- en Nieuw-Beijerland ligt. De politie doet onderzoek naar de zaak.