Auto rijdt woning in Noordwijk binnen, bestuurder mogelijk onwel

Op de Golfbaan in Noordwijk is woensdagochtend een auto tegen een woning gereden. Mogelijk is de bestuurder onwel geworden achter het stuur. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om hulp te verlenen.

Het ongeluk gebeurde rond 10.45 uur. Een buurvrouw, die naast de getroffen woning woont, hoorde een harde klap. Toen zij naar buiten ging, zag zij dat een auto eerst een paaltje uit de grond had gereden en vervolgens tegen de woning was gebotst.

Hulpdiensten ter plaatse

De bestuurder werd door omstanders uit de auto geholpen en op de grond gelegd in afwachting van de hulpdiensten. Meerdere hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel en de brandweer, werden opgeroepen.

In de woning bevond zich op het moment van de aanrijding een oudere vrouw. Zij kreeg glas over zich heen door de klap, maar raakte voor zover bekend niet gewond, meldt een correspondent van Hart van Nederland.