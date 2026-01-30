Vrouw (50) overleden bij botsing tussen auto en vrachtwagen op N231

Ongeluk
Vandaag, 11:26
Een 50-jarige vrouw is overleden bij een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen op de N231 bij Nieuwveen (Zuid-Holland). De politie meldt dat de auto en vrachtwagen vrijdagochtend frontaal op elkaar zijn gebotst.
De weg werd in beide richtingen afgesloten. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren.
