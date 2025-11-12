Automobilist rijdt terras op: voetganger vliegt over motorkap

Een automobilist is woensdag een terras opgereden bij winkelcentrum Het Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarbij raakte een voetganger gewond.

Volgens getuigen reed de auto met flinke snelheid het terras op terwijl meerdere mensen het winkelcentrum in- en uitliepen. Een voetganger werd geraakt en vloog over de motorkap, meldt een correspondent. Een vrouw met een kind zouden de auto net op tijd hebben ontweken.

Fietsen beschadigd

De auto kwam tot stilstand tegen meerdere plantenbakken en fietsen. Medewerkers van de handhaving hebben de beschadigde fietsen meegenomen. Het ambulancepersoneel onderzocht de voetganger ter plaatse, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

Waarom de automobilist het terras op is gereden is nog onbekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.