Vluchtende bestuurder opgepakt na crash met gewonden in Naaldwijk

Op de kruising van de Westlandroute (N222) en de Veilingroute (N465) in Naaldwijk is zaterdagavond een zwaar ongeluk gebeurd. Rond 21.30 uur botsten daar een Dodge Ram en een Volkswagen hard op elkaar. Daarbij raakten meerdere mensen gewond, van wie één zwaargewond.

Getuigen vertellen aan de correspondent ter plaatse dat de bestuurder van de Dodge pick-up met hoge snelheid de kruising op en negeerde daarbij een rood verkeerslicht. Op dat moment reed een Volkswagen met twee inzittenden de kruising op, waarna een flinke klap volgde.

Gewonden en verdachte aangehouden

Door de botsing ontstond veel schade en lagen er brokstukken over de weg. Twee inzittenden van beide voertuigen raakten gewond. Eén slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, de anderen zijn ter plekke behandeld. De brandweer moest ingrijpen vanwege een lekkende gastank in de pick-up en koelde die om explosiegevaar te voorkomen.

Opvallend is dat twee inzittenden van de Dodge na het ongeluk wegrenden. De bestuurder wist aanvankelijk te ontkomen, maar is later alsnog aangehouden. Hij wordt onder andere verdacht van rijden onder invloed.