Motorrijder overlijdt bij botsing met auto in Melissant

Ongeluk
Vandaag, 09:01 - Update: 56 minuten geleden
Op de Provincialeweg in het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee is donderdag een motorrijder om het leven gekomen na een zware botsing met een auto. Dat meldt de politie.
Het ongeluk gebeurde op een kruising tussen de Provincialeweg en een doodlopende aftakking. Door de klap raakten zowel de auto als de motor zwaar beschadigd.
Hulpdiensten rukten groots uit. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te bieden. De motorrijder raakte zwaargewond en is nog gereanimeerd.
Die hulp mocht niet meer baten. De bestuurder van de motor overleed ter plekke aan zijn verwondingen.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.