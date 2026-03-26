Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Motorrijder overlijdt bij botsing met auto in Melissant

Ongeluk

Vandaag, 09:01 - Update: 56 minuten geleden

Link gekopieerd

Op de Provincialeweg in het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee is donderdag een motorrijder om het leven gekomen na een zware botsing met een auto. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde op een kruising tussen de Provincialeweg en een doodlopende aftakking. Door de klap raakten zowel de auto als de motor zwaar beschadigd.

Gereanimeerd

Hulpdiensten rukten groots uit. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te bieden. De motorrijder raakte zwaargewond en is nog gereanimeerd.

Die hulp mocht niet meer baten. De bestuurder van de motor overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.