Motorrijder overlijdt bij botsing met auto in Melissant

Op de Provincialeweg in het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee is donderdag een motorrijder om het leven gekomen na een zware botsing met een auto. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde op een kruising tussen de Provincialeweg en een doodlopende aftakking. Door de klap raakten zowel de auto als de motor zwaar beschadigd.

Gereanimeerd

Hulpdiensten rukten groots uit. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te bieden. De motorrijder raakte zwaargewond en is nog gereanimeerd.

Die hulp mocht niet meer baten. De bestuurder van de motor overleed ter plekke aan zijn verwondingen.