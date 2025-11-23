'Vrouw overleden na reddingsactie uit water in Maasland'

In Maasland is een vrouw overleden nadat ze zaterdagavond uit het water werd gehaald aan de Kluiskade. Dat meldt een correspondent die ter plaatse was en de Westlandse Omroep Stichting (WOS). Twee jongens wisten haar daar op tijd te redden, maar ondanks de hulp overleed ze later in het ziekenhuis.

De twee jongens sloegen volgens de WOS direct alarm toen ze de vrouw in het water zagen liggen. Ze aarzelden niet en wisten haar snel uit het water te halen. Hulpverleners, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, aldus de omroep. Daar is ze later aan haar verwondingen overleden.

Langs de waterkant werd een rollator gevonden, vermoedelijk van het slachtoffer. Hoe ze in het water terechtkwam, is nog in onderzoek.