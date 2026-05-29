Jongetje (5) overlijdt na val in het water in Lisse

Vandaag, 12:27

Een 5-jarig jongetje is donderdagavond overleden nadat hij te water was geraakt aan de Noorderkroon in Lisse. Rond 19.15 uur kregen hulpdiensten een melding van een reanimatie van een kind.

Toen agenten arriveerden, bleek het te gaan om een jongen die in het water terecht was gekomen. Hulpverleners hebben het kind behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje later aan de gevolgen van het incident.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden rond het overlijden. Dat gebeurt standaard wanneer een minderjarige overlijdt. Volgens de politie is uit dat onderzoek gebleken dat sprake is van een noodlottig ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland

