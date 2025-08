Wielrenner rijdt kanaal in, duikers helpen hem en krijgen boete

Wat begon als een hulpactie, eindigde met een bekeuring. Vrijwillige duikers zijn zondag beboet nadat ze in Leidschendam spullen opdoken van een wielrenner die met fiets en al in de Vliet was gevallen. Dat meldt Omroep West.

De duikers kwamen in actie nadat de man zijn telefoon en sleutels kwijt was geraakt in het water. Om hun zware uitrusting te kunnen gebruiken, parkeerden ze de auto langs het fietspad. Kort daarna kregen ze een boete van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), omdat ze volgens hem geen bestemmingsverkeer waren.

Geen ontheffing

Staatsbosbeheer bevestigt aan de regionale omroep de boete en stelt dat er geen ontheffing was voor het parkeren op die plek. Alleen een bewoner van een nabijgelegen woonboot heeft op dit moment een geldige ontheffing. Voor vergelijkbare situaties raadt Staatsbosbeheer aan om vooraf een ontheffing aan te vragen bij de gemeente.