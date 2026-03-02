Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meerdere gewonden na kettingbotsing met negen voertuigen in Vliettunnel

Meerdere gewonden na kettingbotsing met negen voertuigen in Vliettunnel

Ongeluk

Vandaag, 17:28

Link gekopieerd

De Vliettunnel (N14) in de richting van Den Haag is dicht door een ongeval met negen voertuigen, meldt Rijkswaterstaat. Volgens de politie zijn drie gewonden naar het ziekenhuis vervoerd.

Het verkeer richting Wassenaar wordt omgeleid via de A12.

De tunnel ter hoogte van Leidschendam maakt deel uit van het zogenoemde Sijtwendetracé. Dat bestaat uit meerdere tunnels na elkaar. De weg verbindt het noorden van Den Haag en de N44 met de snelweg A4.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.