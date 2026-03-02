Meerdere gewonden na kettingbotsing met negen voertuigen in Vliettunnel

De Vliettunnel (N14) in de richting van Den Haag is dicht door een ongeval met negen voertuigen, meldt Rijkswaterstaat. Volgens de politie zijn drie gewonden naar het ziekenhuis vervoerd.

Het verkeer richting Wassenaar wordt omgeleid via de A12.

De tunnel ter hoogte van Leidschendam maakt deel uit van het zogenoemde Sijtwendetracé. Dat bestaat uit meerdere tunnels na elkaar. De weg verbindt het noorden van Den Haag en de N44 met de snelweg A4.