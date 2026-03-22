Files A4 door ongelukken, weg dicht bij Leidschendam na botsing 6 auto's

Op de A4 zijn zondag verschillende ongelukken gebeurd.. De snelweg is van Den Haag richting Amsterdam dicht tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet, meldt de ANWB. Daar is een ongeluk gebeurd met zes auto's.

"Achter het ongeval ontstond een lange file. Mensen stappen uit de auto, en zitten te wachten in de zon", meldt een correspondent ter plaatse. De vertraging op de A4 is ruim een uur. Verkeer kan omrijden via Wassenaar (de N44 en de A44), maar ook op de N44 staat inmiddels file. De ANWB denkt dat de weg rond 17.00 uur weer helemaal vrij is.

Na het ongeluk bij Leidschendam, ging het ook mis op de A4 van Delft richting Rotterdam, ter hoogte van Peulplaats. Daarbij zou een motorrijder gewond zijn geraakt. Ook hier ontstond een flinke file.