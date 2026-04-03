Man (79) overlijdt na botsing scootmobiel en auto Leiderdorp

Ongeluk

3 apr 2026, 17:29

Een 79-jarige man uit Leiderdorp is overleden na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op 26 maart op de Dubloen, zo meldt de politie vrijdag. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

De man werd vorige week donderdag rond 14.30 uur met ernstig hoofdletsel aangetroffen na de botsing tussen zijn scootmobiel en een auto. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten hem met spoed naar het ziekenhuis.

Ondanks medische hulp overleed de man drie dagen later aan zijn verwondingen. De politie heeft onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Bestuurder van auto

Tegen de bestuurder van de auto wordt een proces-verbaal opgemaakt. Het gaat om een 26-jarige man uit Soest. Na het ongeluk werd de auto van de man afgesleept en meegenomen voor onderzoek. Verdere details over de toedracht van het ongeval zijn niet bekendgemaakt.

Door ANP

