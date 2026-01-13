Historisch pand Leiden zwaar beschadigd na botsing met HEMA-vrachtwagen

Ongeluk
Vandaag, 10:33 - Update: 22 minuten geleden
Een vrachtwagen van HEMA heeft dinsdagochtend een historisch pand in Leiden geramd. Het pand raakte daarbij zwaar beschadigd. Vermoedelijk reed de chauffeur verkeerd en raakte hij het gebouw tijdens een poging om te keren, laat de politie weten aan Hart van Nederland.
De bewoners raakten niet gewond en hebben het pand veilig kunnen verlaten.
De brandweer heeft inmiddels de situatie gecontroleerd en een afzetting gemaakt. De omgeving is afgezet in afwachting van een aannemer. De gemeente gaat een aannemer inschakelen om het pand te stutten.
