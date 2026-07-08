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Man zwaargewond nadat hij in speedboot met hoofd tegen brug botst

Ongeluk

Vandaag, 11:00

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In Leiden is vannacht een man zwaargewond geraakt toen hij met een speedboot door de grachten van de stad voer. De man kwam met zijn hoofd tegen een brug op de Oude Rijn en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie ontving rond 0.20 uur een melding van een bootongeluk in Leiden, vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Er zaten twee personen op de boot: de bestuurder en het slachtoffer. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de boot, een minderjarige jongen, is aangehouden op verdenking van varen onder invloed en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

De politie onderzoekt de toedracht van het incident.

Door Redactie Hart van Nederland

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