Bezorger Albert Heijn bezorgt zichzelf nat pak als bestelbus Leids kanaal inrijdt

Een bestelwagen van Albert Heijn is dinsdagmiddag in het Rijn- en Schiekanaal langs het Delftse Jaagpad in Leiden terechtgekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding rond 16.30 uur. Het voertuig dreef op dat moment al tientallen meters van de plek waar het te water raakte.

De bestuurder wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen en stond bij aankomst van de hulpdiensten alweer op de kant, al had hij een nat pak. Omdat niet direct duidelijk was of er nog iemand in het voertuig zat, gingen brandweerduikers het water in om te zoeken.

Duikers zoeken

Na een zoekactie in en rond de bestelwagen bleek dat de bestuurder de enige inzittende was. Er werden geen andere personen aangetroffen. Hoe het voertuig in het water kon belanden, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Een duikbedrijf werd ingeschakeld om te helpen bij de berging van het voertuig. De bestelwagen werd eerst naar de kade gesleept en daarna deels omhoog getild om het water eruit te laten lopen.