Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bezorger Albert Heijn bezorgt zichzelf nat pak als bestelbus Leids kanaal inrijdt

Ongeluk

Vandaag, 21:05 - Update: Vandaag, 21:21

Link gekopieerd

Een bestelwagen van Albert Heijn is dinsdagmiddag in het Rijn- en Schiekanaal langs het Delftse Jaagpad in Leiden terechtgekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding rond 16.30 uur. Het voertuig dreef op dat moment al tientallen meters van de plek waar het te water raakte.

De bestuurder wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen en stond bij aankomst van de hulpdiensten alweer op de kant, al had hij een nat pak. Omdat niet direct duidelijk was of er nog iemand in het voertuig zat, gingen brandweerduikers het water in om te zoeken.

Duikers zoeken

Na een zoekactie in en rond de bestelwagen bleek dat de bestuurder de enige inzittende was. Er werden geen andere personen aangetroffen. Hoe het voertuig in het water kon belanden, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Een duikbedrijf werd ingeschakeld om te helpen bij de berging van het voertuig. De bestelwagen werd eerst naar de kade gesleept en daarna deels omhoog getild om het water eruit te laten lopen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.