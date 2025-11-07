Terug

'Zeven ganzen doodgereden in Honselersdijk, bestuurder rijdt door'

Ongeluk

Vandaag, 08:10

In het Zuid-Hollandse Honselersdijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zeven ganzen doodgereden. Dat meldt een correspondent ter plaatse. De bestuurder zou na het ongeluk zijn doorgereden.

De politie kreeg rond 04.00 uur meerdere meldingen van dode ganzen op de N466. Volgens de correspondent waren enkele melders zo geschrokken dat ze door een uitwijkmanoeuvre bijna van de weg waren geraakt.

Een weginspecteur kwam ter plaatse om de weg tijdelijk af te sluiten en de dieren van de weg te verwijderen.

Wat er precies is gebeurd, is onbekend. De veroorzaker zou zijn doorgereden.

Door Redactie Hart van Nederland

